Elden Ring : un démarrage monstrueux sur Steam, voici les premiers chiffres

On le savait attendu par toute la communauté des Souls-like, Elden Ring a réalisé un démarrage tronitruant sur Steam, bien au-delà des espérances. Avec un pic de 764 835 joueurs, c'est tout simplement le plus grand lancement d'un jeu FromSoftware, bien loin devant Dark Souls III (pic de 129 975 joueurs simultanés) et de Sekiro : Shadows Die Twice (pic de 125 315 joueurs simultanés) qui étaient considérés comme des références pour le genre. Un tel lancement sur Steam équivaut à des titres grand public tels que New World et Cyberpunk 2077 qui ont chacun frôlé le million de joueurs simultané. Au-delà de la hype généré par le jeu depuis annonce, l'association avec George RR Martin qui lui a valu une portée plus importante et les 97% de moyenne obtenus sur Metacritic, Elden Ring est un jeu qui a une importante résonance. L'occasion peut-être de le faire passer dans la cour des très grands ? On attend maintenant les chiffres de vente.