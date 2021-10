Elden Ring : le jeu des créateurs de Dark Souls repoussé, mais il y a une bonne nouvelle

Celles et ceux qui attendent Elden Ring comme le Messie vont devoir prendre leur mal en patience, FromSoftware et Bandai Namco Entertainment viennent en effet d'annoncer le report de Elden Ring qui était prévu pour le 21 janvier 2022. Le jeu arrivera en effet le 25 février, soit un petit mois de retard, ce qui n'est pas bien grave en soi. Dans le message laissé par Hidetaka Miyazaki, on apprend que les équipes ont dû faire face à certains obstacles, notamment du fait que "la profondeur et le degré de liberté accordé au joueur, stratégiques dans le jeu, demandent une attention toute particulière." Face à ce report, FromSoftware arrive tout de même avec une bonne nouvelle : leur jeu sera jouable dès le mois de novembre lors d'un bêta-test, ou plutôt un Closed Network Test prévu pour le 12 novembre. Les joueurs sélectionnés pourront découvrir les premières heures du titre et avoir un aperçu pratique de l'aventure, en échange d'aider l’équipe de développement à tester les serveurs en ligne du jeu avant sa date de sortie.





Le Closed Network Test de Elden Ring sera jouable du 12 au 15 novembre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S pendant les périodes suivantes :





12 novembre : 12h00 à 15h00 CET

13 novembre : 4h00 du matin à 7h00 CET

13 novembre : 20h00 à 23h00 CET

14 novembre : 12h00 à 15h00 CET

15 novembre : 4h00 du matin à 7h00 CET



Pour y participer, les joueurs européens devront s’inscrire sur https://www.eldenring.com/cnt. Vous voilà prévenus !