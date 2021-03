EA Sports PGA Tour : la réponse d'Electronic Arts à 2K et Tiger Woods, bientôt des infos sur le jeu

EA Sports Rory McIlroy PGA Tour. Développé par EA Tiburon (Madden, NBA Live), le titre s'appuiera bien évidemment sur le Frostbite et compte bien profiter des capacités des machines next-gen."En ce moment, notre équipe de passionnés de golf est en train de reproduire avec la plus grande rigueur les meilleurs parcours du circuit, à l'image de Pebble Beach, explique le Cam Weber, le patron d'EA Sports. Nous avons hâte d'offrir aux fans l'opportunité de participer à certaines des compétitions les plus iconiques du PGA Tour et de remporter la FedEx Cup."Hormis ces bonnes intentions, on ne sait pas grand-chose de ce nouvel EA Sports PGA Tour dont la date de sortie sera annoncée "dans les prochains mois". Quant au programme des festivités, il sera détaillé "dans les semaines à venir", Electronic Arts ayant visiblement à coeur de ne pas trop en dire pour le moment. Licence oblige, les parcours officiels et des grands noms de la discipline seront présents, mais ça tombe sous le sens.