EA Play Live : Electronic Arts annule sa conférence E3 et s'explique

Evénement incontournable de l'E3 chaque année, l'EA Play Live n'aura pas lieu cette année. Ce sont nos confrères américains de IGN.com qui ont récupéré l'information auprès d'Electronic Arts au détour d'une interview consacrée au prochain line-up de l'éditeur. Les conditions ne sont visiblement pas suffisamment réunies pour dévoiler tous les projets d'Electronic Arts en une seule date, préférant annuler l'événement et ainsi distiller les annonces lorsque le moment opportun sera venu. D'aucuns diront que l'E3 est un salon en déclin et les rumeurs d'une nouvelle édition en ligne (alors que la gamescom et le Tokyo Game Show se fera en présentiel) a sans doute pesé dans la balance. Toutefois, on constate aussi que depuis que les prises de parole isolées et en ligne via des formats courts et parfois dédiés ont explosé, la façon de communiquer n'est plus vraiment la même. Le dernier exemple en date n'est autre que le stream de 20 minutes consacré à l'audio designe de Dead Space Remake publié il y a quelques jours à peine. Toujours est-il que si les éditeurs sont de plus en plus nombreux à déserter l'E3 cette année, que restera-t-il de cette grand-messe du jeu vidéo ?