Dragon Ball Z Kakarot : un trailer de lancement pour "Un Nouveau Pouvoir s'éveille" partie 2

Bandai Namco Entertainment s'est enfin décidé à communiquer aux adeptes de Dragon Ball Z : Kakarot la date de sortie de la partie 2 du DLC "Un Nouveau Pouvoir s'éveille". Et il ne faudra pas attendre bien longtemps, puisque l'add-on sera disponible dès demain sur Xbox One, PC et PS4. Comme on le sait depuis un moment maintenant, Gokû et Vegeta - capables de se transformer en Super Saiyan God Super Saiyan - devront se mesurer à Golden Freezer et ses attaques surpuissantes. Dans son communiqué, l'éditeur japonais rappelle que cette extension ne peut-être qu'en se procurant le Season Pass (24,99€), ou alors le pack "Un Nouveau Pouvoir s'éveille" regroupant les deux parties.Enfin, n'oublions pas le jeu de cartes gratuit Dragon Ball Card Warriors qui a été déployé le 28 octobre dernier, et dont nous vous parlons à cette adresse