Dragon Ball Z Kakarot : la machine à voyager dans le temps débarquera en mars

Bandai Namco Entertainment vient d'annoncer via Twitter que la machine à voyager dans le temps de Trunks allait bientôt être disponible dans Dragon Ball Z : Kakarot. Bien entendu, l'idée est de permettre aux joueurs de finir le titre à 100%, et ce, même si vous aviez raté des quêtes annexes lors de votre passage initial. Déjà présente dans le jeu dans la ville Ouest, la machine de Capsule Corp. était jusque-là indisponible, comme l'explique le professeur qui se trouve à côté. Cette dernière va donc devenir parfaitement fonctionnelle dans le courant du mois de mars, même si l'on ignore encore la date exacte de son activation.



On rappelle que Dragon Ball Z : Kakarot est disponible depuis le 17 janvier 2020 sur PS4, Xbox One et PC, et que notre test se trouve juste là.