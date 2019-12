Dragon Ball Z Kakarot : des nouvelles images qui cognent sévère avec Trunks, C-18 et Goten

Dragon Ball Z : Kakarot se rappelle à notre bon souvenir à travers des nouvelles images fraîchement mises en ligne par Bandai Namco Entertainment. L'occasion de voir C-18, Goten et Trunks en action, l'éditeur précisant que les trois feront office de personnages de soutien. Naturellement, il faudra progresser dans la campagne pour les débloquer, et en exécutant les commandes adéquates, il y aura même moyen de profiter de leurs attaques spéciales.On rappelle que Dragon Ball Z : Kakarot est développé par CyberConnect2 et qu'il couvrira les principaux arcs de la série, dont le périple sur la planète Namek où Goku découvre ses pouvoirs de Super Saiyan face à Freezer. Sortie prévue pour le 17 janvier 2020 sur Xbox One, PS4 et PC.