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DLSS 5 : NVIDIA veut améliorer les graphismes des jeux en injectant de l’IA générative

DLSS 5 : NVIDIA veut améliorer les graphismes des jeux en injectant de l’IA générative

NVIDIA a profité de sa conférence GTC pour dévoiler le DLSS 5.0, une nouvelle version de sa célèbre technologie qui tend à redéfinir les usages du jeu vidéo. Cette fois, il ne s’agit plus seulement d’améliorer les performances ou de reconstruire une image plus propre, mais de repenser directement la manière dont l’image est produite dans un jeu vidéo. En fait, depuis ses débuts, le DLSS servait surtout à compenser les limites matérielles, en générant des pixels ou des images intermédiaires pour alléger la charge de calcul, mais avec cette nouvelle version, NVIDIA franchit un cap en intégrant de l’IA générative au cœur du rendu, via ce qu’ils appellent un modèle de rendu neuronal, autrement dit une couche supplémentaire qui ne remplace pas totalement le rendu classique, mais qui vient l’enrichir en temps réel. Dit plus simplement, le jeu continue de calculer une image “de base”, et derrière, le DLSS 5.0 passe par-dessus pour ajouter du réalisme : meilleure gestion de la lumière, matériaux plus crédibles, détails plus fins sur les visages, les tissus ou les cheveux, avec un modèle entraîné pour reconnaître ces éléments et les améliorer de manière cohérente d’une image à l’autre, sans casser la logique de la scène ni l’intention artistique.



C’est là que NVIDIA essaie de se différencier des approches d’IA générative plus classiques, puisqu'on n’est pas dans une génération d’image libre comme avec certains modèles vidéo, mais dans quelque chose de contraint, encadré, qui doit rester stable, prévisible et surtout compatible avec un environnement interactif, où chaque frame dépend des actions du joueur et doit s’afficher en quelques millisecondes. En vrai, le DLSS 5.0 met aussi en évidence un problème bien connu mais rarement formulé aussi clairement : malgré les progrès énormes du hardware, le rendu temps réel reste très loin des standards du cinéma, où une seule image peut prendre des minutes, voire des heures à calculer, et c’est précisément ce fossé que l’IA vient tenter de combler, non pas en remplaçant le calcul, mais en “complétant” ce qu’il ne peut pas faire seul.

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Dans les démonstrations montrées par NVIDIA, notamment sur des jeux comme Starfield, Hogwarts Legacy ou Resident Evil 9 Requiem, la différence se joue surtout sur des détails qui deviennent de plus en plus centraux dans la perception du réalisme : la manière dont la lumière interagit avec la peau, les reflets sur les tissus, la profondeur des ombres ou encore la cohérence globale des matériaux, avec un rendu qui se rapproche davantage de ce qu’on associe à des productions cinématographiques. Autre point intéressant, le DLSS 5.0 n’est pas présenté comme une techno imposée aux studios, mais comme un outil modulable, avec des réglages sur l’intensité des effets, la colorimétrie ou les zones d’application, ce qui permet aux développeurs de garder une certaine maîtrise visuelle, un aspect crucial à une époque où la direction artistique reste un élément différenciant majeur entre les jeux.

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En parallèle, NVIDIA met en avant un écosystème déjà prêt à suivre, avec le soutien de plusieurs gros acteurs de l’industrie comme Bethesda, Ubisoft, Capcom, Warner Bros. Games ou encore Tencent, et une intégration annoncée dans de nombreux titres à venir,. Reste malgré tout une part d’incertitude assez classique, puisque pour l’instant, tout repose sur des démonstrations contrôlées, et la vraie question sera de savoir comment DLSS 5.0 se comporte en conditions réelles, sur différents types de jeux, avec des contraintes variables, et surtout comment les joueurs perçoivent ce type d’amélioration. En attendant, avec une sortie prévue à l’automne 2026, le DLSS 5.0 s’annonce comme une étape importante dans l’évolution des technologies graphiques, peut-être moins spectaculaire dans son principe que le ray tracing à ses débuts, mais potentiellement plus profonde dans ses implications, puisqu’elle touche directement à la manière dont l’image elle-même est fabriquée.

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Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mardi 17 mars 2026
18:04


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