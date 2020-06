DiRT 5 : un mode carrière avec Nolan North, Troy Baker et James Pumphrey

Codemasters vient de nous dévoiler plein de nouveautés sur le mode "Carrière" de DiRT 5 qui s'avère très complet, et rempli de stars, avec entre autres Nolan North et Troy Baker qui incarneront des pilotes de légende. Comme toujours, l'objectif sera de devenir le plus grand pilote de courses tout-terrain. Grâce à notre talent, on attirera l'attention d'Alex Janiček (alias AJ), doublé par Troy Baker, qui est la star actuelle de DiRT. Mais la route ne sera pas facile, à cause de Bruno Durand, un vétéran froid et calculateur qui sera doublé par Nolan North. Mieux, toute cette histoire sera reprise et commentée via le podcast DIRT animé par les stars de la chaîne YouTube Donut Media dont James Pumphrey et Nolan Skyes.

Découpé en cinq chapitres, le mode "Carrière" demandera de faire nos preuves avant d'avoir accès à des courses de plus en plus difficiles et prestigieuses. Il faudra d'ailleurs faire partie des tout meilleurs pour pouvoir continuer à débloquer les chapitres suivants. Pour financer nos aventures, on devra tisser des liens avec des sponsors, sachant que plus de 20 marques réelles seront disponibles. Parmi les entreprises les plus connues, on pourra devenir le porte-drapeau pour Sparco, Michelin, Monster Energy, Fatlace ou encore Codemasters. Chaque sponsor nous permettra de débloquer des stickers et des livrées spécifiques pour décorer notre voiture, et engranger de juteux profits.

Mieux, chaque course du mode "Carrière" pourra être jouée jusqu'à 4 joueurs en écran splitté, sachant que la position du meilleur pilote sera conservée pour le mode carrière. Si les gains ne comptent que pour le joueur qui héberge la partie, chaque participant aura droit à de l'XP et de l'argent sur son compte. Rappelons que DiRT 5 sortira en octobre 2020 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X.