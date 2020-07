DiRT 5 : les courses Path Finder à l'honneur avec du gameplay

Gymkhana qui fera donc son grand retour depuis

DiRT 5 refait surface à travers une toute nouvelle vidéo de gameplay fraîchement mise en ligne par Codemasters. L'occasion pour les développeurs britanniques d'attirer notre attention sur les courses Path Finder, une épreuve où la vitesse seule ne suffira pas pour franchir la line d'arrivée en tête. En effet, on nous explique que les pistes demanderont également beaucoup de dextérité pour dompter à la fois les sauts vertigineux et les courbes traîtres. On en profite pour rappeler que parmi les autres réjouissances prévues dans DiRT 5, figure leDiRT Showdown. Les prières de la communauté ont été entendues.DiRT 5 sortira le 9 octobre prochain sur Xbox One, PS4 et PC, et plus tard sur PS5 et Xbox Series X.