DiRT 5 : le jeu officialisé avec un trailer de gameplay sur Xbox Series X

Sans surprise, Codemasters aura attendu la conférence Xbox de cette après-midi pour officialiser l'existence de DiRT 5 via un tout premier trailer de gameplay. Alors que les indices se multipliaient sur les réseaux sociaux du studio britannique, laissant peu de place au doute, Codemasters a dévoilé un peu plus d'une minute de gameplay de son nouveau jeu. Le trailer rappellera sans nul doute des souvenirs aux amateurs de la série, avec des courses hyper rythmées qui séduiront tous les fans de vitesse. Reste à voir si le jeu pourra rivaliser avec la série Forza Horizon, qui reste la référence en matière de jeux de course arcade. Réponse en octobre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, sachant que le titre sera compatible sur Xbox Series X et très probablement sur PS5.