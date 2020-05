DiRT 5 : Codemasters annonce une édition limitée, voilà son contenu

Ariel Nomad Tactical, Audi TT Safari, VW Beetle Rallycross), trois sponsors pour le mode "Carrière" (avec des objectifs, des récompenses et des livrées spéciaux), ainsi que sur des boosts crédits/XP.



Ce n'est pas tout, car l'Amplified Edition de DiRT 5 garantit également l'accès aux DLC qui seront déployés après la sortie du jeu : 12 nouvelles voitures, une soixantaine d'événements dans le mode "Carrière", des éléments de customisation, et tout un tas d'items exclusifs. Enfin, n'oublions pas l'avantage le plus important : la possibilité de profiter du jeu trois jours avant sa sortie.



Annoncé lors de l'Inside Xbox au début du mois, DiRT 5 permettra de piloter aux quatre coins de la planète (Chine, Grèce, Rio de Janeiro, New York entre autres), et marquera également le retour de l'écran splitté - jusqu' à quatre joueurs pourront régler leurs comptes sur un seul et même écran. Enfin, n'oublions pas que Troy Baker et Nolan North donneront de la voix pour prodiguer de précieux conseils dans le mode "Carrère". "Ils sont également aux commandes du podcast DIRT , présent dans le jeu, accompagnés d’autres célébrités de l’industrie vidéoludique ou bien encore de la course automobile", nous précise-t-on.



La sortie du jeu est fixée à octobre prochain sur Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5 et PC.





The path for DIRT 5 won't be stopping in October - we're already creating more incredible experiences for after launch 🚀 #DIRT5 Amplified Edition gives you the keys to what we create, plus some special launch day bonuses!



🖐️ https://t.co/RjSfJr7LTs 🖐️ pic.twitter.com/kTuiCfOxEL — DiRT (@dirtgame) 20 mai 2020

Comme on pouvait s'y attendre, DiRT 5 fera bel et bien l'objet d'une édition limitée. C'est Codemasters qui l'annonce via Twitter, en précisant que cette Amplified Edition est dès à présent disponible en précommande et qu'elle ne sera proposée qu'en dématérialisé. Côté contenu, et dès le lancement de DiRT 5, les joueurs pourront mettre la main sur trois véhicules (