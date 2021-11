Diablo 4 et Overwatch 2 : les deux jeux repoussés ultérieurement et départ de la co-présidente de Blizzard

La période est aux bilans financiers et chaque éditeur y va de ses résultats. Du côté de chez Blizzard Entertainment, c'est le bon moment pour évoquer certains sujets fâcheux comme le report de deux gros titres de son catalogue, à savoir Diablo IV et Overwatch 2 qui sont repoussés à une date ultérieure, sans précisions supplémentaires. Dans le communiqué, on apprend que comme d'habitude, les équipes ont besoin de temps en plus pour aller au bout de leurs idées et que pour le moment, aucune date n'est définie. Certains évoquent déjà une fenêtre de tir pour 2023, mais compte-tenu des mouvements internes chez Blizzard en ce moment, avec de nombreux départs, mieux vaut éviter de se précipiter. On rappelle en effet que Luis Barriga, game director de Diablo 4, a fait les frais de la nouvelle politique de Bobby Kotick, le big boss d'Activision-Blizzard et que Jeff Kaplan, game director sur Overwatch 2, a aussi quitté ses fonctions un peu plus tôt dans l'année. Tout cela a forcément des conséquences dans le développement du jeu, sans compter qu'en haut de la pyramide, on observe également des départs. Jennifer Oneal, nommée co-Présidente de Blizzard en août dernier, a elle aussi annoncé son départ, alors qu'elle devait prendre la succession de J. Allen Brack, poussé à la porte il y a quelques mois. De gros changements qui ont mauvaise presse et qui effraye même la communauté.