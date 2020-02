Devil May Cry 5 : Capcom dévoile les ventes, c'est un succès diabolique

Après 11 ans d'absence, la saga Devil May Cry a décidé d'offrir à sa communauté un cinquième opus exquis, moderne et rempli de fan-service délicieux. Malgré sa qualité certaine, le reboot de Ninja Theory sorti en 2013 n'aura pas su performer commercialement... mais qu'en est-il véritablement de Devil May Cry 5 ? Ses ventes sont elles en accord avec son succès critique ?Bonne nouvelle, la forme japonaise vient de mettre à jour les performances de l'ensemble de ses jeux parmi lesquels les Resident Evil, Street Fighter V ou encore Monster Hunter World : bien évidemment,Un cap symbolique désormais: c'est forcément très encourageant, surtout. Au passage, notons que la Special Edition de ce dernier, sortie en 2015, en est désormais à 1,4 million de ventes, gonflant les statistiques totales de la saga avec 21 millions d'unités écoulées depuis le premier jeu.Autant dire qu'un Devil May Cry 6 est fort probable (à moins qu'il ne s'agisse d'un remake ?) et c'est tant mieux.