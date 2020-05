Detroit Become Human : une édition collector sur PC, une figurine de Kara à l'intérieur

Quantic Dream aura donc attendu que Detroit : Become Human soit annoncé sur Steam (18 juin) pour dégainer une véritable édition collector. C'est en effet ce que le studio français a fait savoir lors d'un livestream diffusé hier soir sur Twitch , en se gardant bien d'en révéler tous les détails. On sait seulement qu'elle contiendra une figurine de 27 cm à l'effigie de Kara - une statuette qui fait clairement référence à la fameuse démo "Project Kara" dévoilée six ans avant la sortie de Detroit : Become Human - et qu'elle sera en vente sur le store de Quantic Dream Comme indiqué, les bras situés autour du personnage seront articulés, alors que le socle pourra s'illuminer via un système LED. Aucune date de sortie n'a été communiquée pour l'instant, pas même un prix. Quant aux précommandes, on nous promet qu'elles seront bientôt ouvertes, l'impact du COVID-19 se faisant toujours sentir.