Destiny 2 : la Saison des Dignes annoncée, un trailer de 2 min qui plante le décor

Les adeptes de Destiny 2 peuvent faire la fête : Bungie vient de dévoiler tous les détails sur la Saison des Dignes qui marquera le grand retour du Jugement d'Osiris, soit l'un des modes PvP les plus appréciés de la communauté. Bien sûr, l'histoire du jeu va se poursuivre puisqu'avec le cadran solaire libéré des griffes de la Légion Rouge, un Flagelleur Psion qui s'est échappé a mis en place un stratagème pour se venger de la Cité. Les gardiens vont donc devoir s'allier pour mettre un terme à cette nouvelle menace, et sauver la Cité d'une destruction certaine.



Comme on peut s'y attendre, la Saison des Dignes apportera aussi des nouvelles armes et armures, un pass saisonnier et des récompenses, mais aussi un événement saisonnier gratuit des Jeux de Gardiens. Pour profiter de tout ceci, il faudra néanmoins patienter jusqu'au 10 mars et terminer les activités avant le 9 juin 2020. Bonne chasse !