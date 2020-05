Desperados III : le développement est officiellement terminé, rendez-vous à la sortie

Voilà maintenant treize ans qu'Helldorado, dernier opus en date de la saga Desperados, est sorti sur PC : il fallait bien ça pour effectuer un retour que l'on espère triomphant avec Desperados III, cette fois-ci concocté par Mimimi Games pour le compte de THQ Nordic. Au programme, du bon gros shoot à l'ancienne au sein de villes poussiéreuses du far-west pour une aventure inédite, personnages multiples à l'appui : bref, si intéressés, sachez que le studio allemand vient tout juste d'annoncer que le jeu est passé gold.Dans le jargon du jeu vidéo, cela signifie que le développement est officiellement terminé et que le titre peut passer en phase de production et de distribution, tandis que les développeurs, eux, peuvent bien entendu s'atteler au traditionnel patch day one. Tâchons de rappeler qu'une très jolie édition collector est d'ailleurs prévue, qui sortira en même temps que la version normale du soft le 16 juin 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.