Desperados III : un bien beau trailer qui flingue à tout va pour annoncer la date de sortie

Démarrée en 2001, la franchise Desperados aura mis du temps pour donner suite à son dernier opus en date publié en 2007, Helldorado : nous voici donc treize ans plus tard avec Desperados III qui, plus que jamais, s'apprête à débarquer en force grâce au travail tonitruant de MiMiMi Games. Et si l'on sait déjà tout de l'édition collector prévue par THQ Nordic, nous ne disposions malheureusement d'aucune date de sortie : le tir est désormais corrigé grâce à ce trailer inédit, particulièrement stylisé, qui nous confirme l'arrivée du titre le 16 juin 2020 sur PC, PlayStation et Xbox One. Le rendez-vous est pris.