Desperados III : un trailer génial et bien fichu avec des... miniatures

Que l'on aime ou pas le genre old-school de Desperados III, impossible de nier la bonne communication de THQ Nordic sur son shooter : nous avions déjà eu droit à une magnifique bande-annonce au style remarquable en avril, des présentations en bonne et due forme du concept ou de personnages et, aujourd'hui, la firme s'attèle à un trailer encore bien différent.Cette fois-ci, direction le merveilleux monde des miniatures, ces petites figurines d'exposition servant à recréer moult scènes et représentations iconiques. Avec de simples prises de vue et des bruitages malins, le rendu est assez chouette, d'autant plus qu'il est disponible en 4K : on vous le conseille vivement et si jamais Desperados III vous intéressait diablement, notez la date du 16 juin dans vos calendriers. La sortie est d'ailleurs prévue sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Voilà, tout est dit.