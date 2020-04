Desperados III : l'édition collector impose sa loi dans un trailer sableux

Franchise bien connue du jeu d'action old-school, cela fait un bout de temps que Desperados n'a pas abordé le marché du jeu vidéo : le dernier opus en date est sorti en 2007 (c'est dire) mais THQ Nordic a fort heureusement prévu de réanimer la saga avec Desperados III. Développé par Mimimi Games, le jeu gardera les composantes essentielles de ces prédécesseurs et tentera bien de combler les fans : à cet effet, d'ailleurs, l'éditeur a également concocté une bien belle édition collector qui se présente aujourd'hui en trailer.Ainsi, pour la somme de 119,99 euros, cette précieuse mouture contiendra un coffret inédit, le jeu en version physique, une boîte à musique ornée de plusieurs figurines, un artbook, l'OST et huit cartes postales. Plutôt sympathique : rappelons que le soft sortira cet été sur PC, PlayStation 4 et Xbox One et que l'édition collector concerne bien évidemment toutes les plateformes.