Desperados III : Kate O'Hara se présente dans un trailer meurtrier, la femme fatale

Le mois prochain, Desperados III débarquera enfin sur PC et consoles pour le plus grand bonheur des aficionados du far west : à l'instar des précédents jeux cultes de la franchise, il sera possible d'incarner plusieurs hors-la-loi aux talents divers et variés et parmi ceux-ci, Kate O'Hara tient une place de choix. Pour ainsi dire, cette femme à la détente facile dispose de capacités d'adaptation dantesques : comprenez par là qu'elle peut s'infiltrer à peu près n'importe où avec une aisance sidérante pour mieux dézinguer ses opposants. Jusqu'à ce que la mort vous sépare, c'est bien ça ?Desperados III sortira sur PC, PlayStation 4 et Xbox One le 16 juin prochain : une édition collector a même été annoncée et celle-ci s'avère plutôt sympathique.