Desperados III : personnages, univers, gameplay, un gros trailer fait le tour du jeu

Après une absence de plus d'une décennie, la saga Desperados s'apprête enfin à faire un retour triomphant (du moins, on l'espère) sur PC, PS4 et Xbox One : subtile mélange de l'ancienne et de la nouvelle école, ce shooter plutôt stratégique en vue isométrique est développé par Mimimi Games, tenant à scrupuleusement respecter la formule des premiers titres tout en apportant une véritable richesse personnelle. Afin que l'on puisse se rendre compte du travail réalisé, la firme vient de publier un grand trailer de plus de six minutes, passant au crible tous les aspects du jeu. Bon visionnage.Desperados III sortira le 16 juin prochain : apprêtez-vous à dégainer comme il se doit.