Demon Slayer : un extrait du mode Histoire avec le doublage anglais, ça fait mal aux oreilles

Maintenant que l'arrivée de l'adaptation en jeu vidéo de Demon Slayer aux Etats-Unis et en Europe est désormais actée, CyberConnect2 peut enfin libérer son chakra et nous balancer du trailer occidental pour Demon Slayer Kimetsu no Yaiba : The Hinokami Chronicles. C'est en effet à l'occasion du State of Play du 8 juillet 2021 que le jeu de baston s'est révélé à nouveau, à travers un aperçu du mode Histoire, que les amoureux du sabre bien tranchant espèrent réussi. Pour le coup, c'est un extrait de l'arc "Manoir Tsuzumi" qui est mis en avant ici, avec le combat brutal entre Hashibira Inosuke, Zenitsu Agatsuma et Tanjiro face à Kyogai, le démon au tambour, connu aussi pour être l'un des membres des Douze Lunes Démoniaques.



C'est aussi l'occasion de constater que le jeu a bénéficié d'un doublage anglais que les puristes rejetteront forcément (et on les comprend), puisque le jeu sera forcément meilleur avec les voix originales japonaises. Il faut dire qu'il y a de quoi être offusqué quand on entend le doublage anglais, surjoué systématiquement lorsqu'il s'agit des animés japonais. Mais ce problème ne date pas d'hier et est bien connu. Au pire, on acceptera la VF, au mieux, ça sera les voix nippones, mais en aucun cas du doublage américain. La sortie de Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles est prévu sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S pour le 15 octobre prochain.