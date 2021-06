Demon Slayer The Hinokami Chronicles : le mode Histoire à l'honneur, avec une date de sortie

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba : The Hinokami Chronicles. C'est donc par le biais d'une grosse vidéo de plus de 3 minutes que l'on peut enfin savoir que le titre débarquera le 14 octobre prochain au Japon sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Pas de jaloux donc, hormis les possesseurs de Nintendo Switch, tout le monde pourra profiter de ce jeu de baston qui semble reprendre les mêmes mécaniques de gameplay que les Naruto Ultimate Ninja Storm. Mais en plus des combats classiques en arène, il sera possible aussi de jouir d'un mode Histoire, mis en avant aujourd'hui, et qui reprendra les événements du film qui a cartonné dans le monde. On espère que le moteur du jeu a été correctement adapté pour les scènes d'exploration et de plateforme et qu'il ne s'agit pas uniquement de rafistolage, même si on sait que l'intérêt premier du jeu reste le mode Versus. A ce sujet, il est prévu que 18 personnages soient disponibles au lancement du jeu. En France, il n'y a encore aucune date de sortie.









On apprend dans la foulée qu'au Japon, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba : The Hinokami Chronicles bénéficiera de bonus de précommande in-game et d'une figurine qui servira de socle pour maintenir son smartphone. Pourquoi pas.



Après des mois de teasing, tout en restant vague sur les plateformes et la date de sortie, CyberConnect2 et l'éditeur Aniplex ont enfin pris la décision qu'il fallait communiquer autour du très attendu