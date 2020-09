Demon's Souls Remake : une édition Deluxe digitale à 100€, des nouvelles images sur PS5 qui font saliver

Le remake de Demon's Souls sur PS5 revient sur le devant de la scène vidéoludique à travers des nouvelles images fraîchement mises en ligne par Sony Interactive Entertainment. L'occasion, pour les fans de la première heure, de se rendre compte que les développeurs de Bluepoint Games ont manifestement fait un travail colossal sur le plan visuel ; on espère que la prise en main sera aussi soignée. En attendant, on a droit à un focus sur l'édition Deluxe qui sera proposée au prix de 99,99€ sur le PlayStation StoreA ce tarif, on aura droit au jeu de base, à la B.O., ainsi qu'à une flopée d'items (dont des armures, des graines, ou encore un bouclier) censés nous "faciliter" la tâche. Par ailleurs, précisons qu'en cas de précommande, on se verra remettre la Faux mortifère. Si vous jugez l'édition Deluxe trop chère (et nous ne dirons certainement pas le contraire), il est toujours possible d'opter pour la version standard qui, elle, coûte 79,99€.Quoi qu'il en soit, le remake de Demon's Souls sortira chez nous le 19 novembre prochain.