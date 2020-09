Demon's Souls : enfin du gameplay en 4K sur PS5, le remake tabasse sévère

Demon's Souls a une nouvelle fois fait parler de lui ce soir lors de la conférence consacrée à la PS5. Et ce coup-ci, les développeurs de Bluepoint Games avaient emmené dans leurs valises du gameplay, histoire de faire pleurer de joie à la fois les fans de la première heure et ceux qui ont fait connaissance avec From Software ces dernières années. Il faut bien admettre que la résultat est juste dingue ; de toute façon, il ne pouvait pas en être autrement quand on sait que c'est le même studio qui est derrière le remake de Shadow of the Colossus.



"E n créant cette nouvelle version de Demon’s Souls, nous souhaitions vraiment que les fans de longue date retrouvent le Boletaria qu’ils aimaient tant, le Boletaria qui a grandi et évolué dans leur imagination pendant plus de dix ans, explique le directeur artistique Gavin Moore. Nous voulions créer un endroit dans lequel chaque pièce, chaque couloir, chaque recoin a une histoire à raconter. Les rencontres, les batailles et les personnages originaux y prennent vie grâce à des graphismes réalistes qui rendent l’histoire encore plus riche et plus sombre."



Avant d'ajouter : " Nous souhaitions par-dessus tout que les terres de Boletaria soient des mondes vivants, pleins de tension et de défis et abritant toutes sortes de créatures effrayantes. Nous espérons donc avoir réussi à rendre Demon’s Souls aussi novateur, tout en conservant la familiarité du jeu d’origine, et qu’il plaira autant aux vétérans qu’aux nouveaux venus." Enfin, à noter que le jeu sera disponible dès la sortie de la PS5, soit le 19 novembre prochain.