Deliver Us Mars : un nouveau trailer en mode compte-à-rebours, la sortie approche

Frontier Foundry et KeokeN Interactive nous donnent des nouvelles de Deliver Us Mars en ce début d'année 2023. Il faut dire que sa date de sortie approche vite (2 février 2023) et qu'il est temps de relancer la campagne promotionnelle. Aussi, pour faire monter la hype, les développeurs nous proposent cette vidéo sous forme de compte-à-rebours, tout en dévoilant de nouvelles images du jeu. Suite de Deliver Us The Moon, ce Deliver Us Mars va nous envoyer cette fois-ci sur la planète rouge, avec ce même système qui mélange walking simulator, réflexion et quelques phases d'action. L'atmosphère est en effet l'un des aspects les plus importants du jeu, d'autant que l'histoire fait suite aux événements du premier épisode. Rappel, on retrouve Kathy Johanson dix ans plus tard, qui a pour objectif cette fois-ci de récupérer les ARK, des vaisseaux qui contiennent une technologie permettant d'inverser le changement climatique. Toutefois, le voyage vers la planète rouge contient une autre motivation qui est la possibilité pour Kathy de retrouver la trace de son père Isaac, perdu de vue depuis longtemps et peut être toujours en vie.



La sortie de Deliver Us Mars est attendue pour le 2 février 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.