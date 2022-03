Deliver Us Mars : après la Lune, le walking simulator s'attaque à la Planète Rouge

C'est à l'occasion du Future Game Show Spring Showcase organisé par GamesRadar que nous avons eu l'agréable surprise d'apprendre l'existence de Deliver Us Mars, qui n'est autre que la suite de Deliver Us the Moon, sorti sur PC en 2019 puis en 2020 sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. C'est toujours le studio néerlandais KeokeN Interactive qui est à l'oeuvre, mais l'éditeur a changé pour cette suite. C'en est donc fini de Wired Productions, c'est Frontier Foundry qui se charge de promouvoir le titre un peu partout et dont on ne connaît pas la date de sortie. En attendant, on peut se regarder en boucle le premier trailer qui nous permet de constater que l'astronaute est le même que celui de Deliver us the Moon, mais en revanche, il se retrouve sur une planète hostile et rouge qui n'est autre que Mars. L'histoire se déroulera 10 ans après les événements du premier épisode et il s'agira toujours d'un walking simulator, mais dont le gameplay promet d'avoir évolué. La sortie de Deliver Us Mars est prévu pour PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.