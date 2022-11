Deliver Us Mars : le scénario détaillé dans cette nouvelle vidéo, le passé complexe de 2 soeurs

Reporté au 2 février 2023, Deliver Us Mars n'avait pas donné signe de vie depuis le mois d'août dernier. Mais les développeurs de KeokeN Interactive avaient des choses à nous dire sur le jeu, notamment sur la trame narrative et l'histoire qui entoure Kathy Johanson, l'astronaute qui part pour Mars. Si elle est chargé de se rendre sur la planète rouge pour sauver l'Humanité, elle part avec ses problèmes familiaux. En fait, dans cette histoire de conquête de l'espace, il y a aussi sa grande soeur, Claire Johanson, qui est également sa supérieure et avec laquelle elle n'entretient pas de bonnes relations. On apprend en effet que le père des deux soeurs, Isaac, a abandonné sa famille lors d'une expédition sur Mars plusieurs années auparavant, et qu'il est aujourd'hui porté disparu. C'est donc aussi une mission de sauvetage, puisque les deux femmes espèrent retrouver leur père vivant malgré les remords. Evidemment, pour sauver la Terre, elle devront également rapporter les ARKs, ces vaisseaux énormes capables d’inverser le déclin environnemental causé par le réchauffement climatique terrien.

Deliver Us Mars sortira le 2 février sur PC, PS5, PS4, Xbox Series, et Xbox One. Le jeu est en précommande pour 29,99€.