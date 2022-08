Deliver Us Mars : le jeu reporté à 2023, les développeurs s'expliquent

La dernière fois qu'on avait eu des nouvelles de Deliver Us Mars, c'était pour nous annoncer sa date de sortie. Elle avait été alors calée au 27 septembre prochain, à la fois sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. Il devait arriver le mois prochain, mais sa date de sortie vient d'être repoussée à 2023, tout simplement parce que le jeu n'est malheureusement pas prêt. Dans un long message publié sur ses réseaux sociaux, le studio KeokeN Interactive explique qu'il s'agit du jeu le plus ambitieux et que l'envie de fournir un travail bien fait passe par le sacrifice de faire patienter les joueurs plusieurs mois supplémentaires. Il y a une nouvelle date de sortie qui a été planifiée et il s'agit désormais du 2 février 2023. Un report conséquent donc, mais qui va permettre aux développeurs de revenir plus sereinement et de nous proposer le voyage ultime sur la planète rouge. On sait par contre qu'un nouveau trailer du jeu sera diffusé lors de la gamescom 2022 de Cologne. Joie.





An update on the release date of Deliver Us Mars: pic.twitter.com/1SrFqjL3zm — Deliver Us Mars (@DeliverUsMars) 15 août 2022