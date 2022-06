Deliver Us Mars tient sa date de sortie sur PC et consoles, des images et un trailer en prime

Deliver Us Mars sera disponible à partir du 27 septembre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS5, PS4 et PC. C'est en effet ce qu'annonce Frontier Foundry par le biais d'un communiqué officiel, en précisant que le jeu coûtera 29,99€. Néanmoins, en cas de précommande, il y a moyen de bénéficier d'une réduction de 10%, et donc de récupérer son exemplaire pour 26,99€. Précisons que les possesseurs de PC ont la possibilité d'opter pour une Deluxe Edition (34,99€, 31,49€ si l'on passe par la case précommande) contenant le jeu, la B.O. et les toutes nouvelles musiques composées par Sander van Zanten.







Pour mémoire, Delivers Us Mars se déroule dix ans après les événements de Deliver Us The Moon. Dans la peau de

















































































la plus jeune astronaute de la Terre, Kathy Johannson, le joueur embarquera à bord du Zephyr pour une toute nouvelle mission : récupérer les vaisseaux ARCHES de la colonie, dérobés par l'énigmatique organisation Outward, et assurer du coup la survie de la race humaine. A l'instar de son prédécesseur, le jeu promet une narration soignée ainsi que tout un tas d'énigmes éparpillées sur la planète rouge. Une formule que les adeptes de la première heure devraient forcément apprécier.