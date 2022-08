Deliver Us Mars dévoile son Story Trailer, l'Humanité est en jeu

Deliver Us Mars profite de la gamescom 2022 pour faire sa publicité, avec la publication d'une nouvelle vidéo. Il s'agit du Story Trailer qui nous permet de constater que ce voyage vers Mars va soulever quelques questions existentielles. A la manière d'un Interstellar de Christopher Nolan, il se pourrait qu'on en apprenne plus sur l'existence de l'Humanité au travers du périple de Kathy Johanson, cette apprentie astronaute, qui va se rendre sur la planète toute pour

Fraîchement décalé à 2023,récupérer une technologie permettant de sauver la Terre et ainsi préserver l'avenir de l'humanité. Elle va en profiter pour trouver les réponses à la disparition de son père, alors qu'une mystérieuse transmission en provenance de Mars ait laissé entrevoir la possibilité qu'il soit toujours en vie. Seul hic, Kathy va devoir se confronter à l'avis contraire de ses coéquipiers.

La sortie de Deliver Us Mars est désormais attendue pour 2 février 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One pour 29,99€ dans sa version standard, alors que l'édition Deluxe, réservée aux PC et comprenant le jeu de base et la bande-son originale, sera disponiblepour 34,99€. Sachez que toute précommande permet de bénéficier d'une remise de 10%.