Deliver Us Mars : le jeu vient de sortir et s'offre un trailer final

Nous sommes le 2 février 2023, ce qui signifie que Deliver Us Mars est enfin disponible sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. Après plusieurs années d'attente et plusieurs reports, l'aventure de Kathy Johanson est prête à décoller vers la planète rouge. Comme chacun sait, cette astronaute a deux missions principales : sauver l'humanité en se rendant là-bas, mais aussi tenter de retrouver son père, porté disparu depuis plusieurs années. Mais Kathy va devoir aussi jongler avec les relations difficiles qu'elle entretient avec sa grande soeur Claire, qui est en prime sa supérieure hiérarchique. En gros, il s'agit d'une histoire familiale exportée sur la planète Mars. D'après les premiers retours, cette suite ne serait pas aussi éclatante que la première... On vous en reparle bientôt.