Deliver Us Mars : voici les premiers détails sur le gameplay via une vidéo de 6 min

Deliver Us Mars ne repose pas sur le manichéisme, que les frontières du Bien et du Mal sont très étroites et que le scénario se veut mature.





La sortie de

Deliver Us Mars reste encore floue, puisque hormis un "coming soon", rien n'est annoncé. Tout juste sait-on que le jeu est prévu pour PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.





L'annonce de Deliver Us Mars est assez récente, puisque le jeu a été révélé à la fin du mois de mars 2022 lors du. On avait eu droit à une première vidéo, mais qui était là avant tout pour poser les bases et l'atmosphère du jeu. Après deux mois d'attente, la suite à Deliver us the Moon est enfin prête à nous révéler ses secrets, et notamment son gameplay et ses mécaniques. C'est par le biais de cette vidéo de près de 6 min, une sorte de Dev Diary, qu'on apprend que l'histoire se déroule 10 ans après les événements de la mission Fortuna, et que c'est un appel de détresse en provenance de Mars qui va pousser l'équipe Zephyr à se rendre sur la planète rouge. Sur place, les astronautes découvrent que Mars se meurt, et qu'il faut trouver un moyen de la sauver. Les développeurs insistent bien sur le fait que l'histoire deCôté gameplay, on nous promet de nouvelles mécaniques de jeu, plus de variété dans les environnements, avec des tempêtes de sable à appréhender, des couchers de soleil bleutés à découvrir, l'ensemble ayant été étudié pour une expérience cinématographique. L'exploration sera toujours de mise, tout comme les énigmes grandeur nature à résoudre, avec toujours cette envie de solitude dans un univers qu'on na maîtrise pas toujours.