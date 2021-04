Deathloop : mauvaise nouvelle, le jeu vient d'être repoussé de plusieurs mois

Nouveau jeu venu des couloirs ambitieux d' Arkane Studios , les développeurs lyonnais derrière la saga Dishonored Deathloop était originellement attendu le 21 mai 2021 sur PS5 et PC. Et d'ailleurs, on se faisait une joie de toucher à ce FPS loufoque au gameplay ultra-prometteur, tirant en plus profit des différentes capacités de la DualSense : ne vous chauffez pas trop vite puisque l'on vient d'apprendre que la sortie du soft est finalement repoussée... et de plusieurs mois.: la firme française déclare vouloir prendre plus de temps pour délivrer l'expérience la plus "fun, stylée et hallucinante" possible. Faisons donc confiance à ces développeurs pour le moins talentueux et patientons sagement.