Deathloop : toutes les musiques sont disponible à l'écoute en streaming

Sorti en septembre dernier, Deathloop fut l'un des jeux les mieux notés de 2021, avec des critiques unanimes qui ont salué à nouveau le bon travail des studios Arkane à Lyon. Si l'idée de la boucle temporelle a bien fonctionné, avec un gameplay de circonstance, côté bande-son, le jeu de Bethesda a aussi marqué les esprits. Et à ce propos, si jamais vous souhaitez vous réécoutez les pistes de ce FPS original, il est possible de se rendre sur les différentes plateformes de streaming audio pour les retrouver. Bethesda Softworks nous rappelle que cette BO de 59 musiques est composée par Tom Salta, Erich Talaba, Ross Tregenza et l'équipe d'Arkane Lyon. Mélange de rock psychédélique, de country et du blues, il y en a pour tous les goûts. Cette bande originale inclut aussi trois titres originaux de Sencit : Déjà Vu feat. FJØRA, Pitch Black feat. Lady Blackbird, et Down the Rabbit Hole feat Samantha Howard et Haqq.

Retrouvez la bande-originale de DEATHLOOP sur :

Spotify : https://open.spotify.com/album/2VNdSDOOqN9f1uFHrZt75y?si=rgc7Ynd9QKucUwcCLMV0RQ

iTunes : https://music.apple.com/us/album/deathloop-original-game-soundtrack/1595053776

Epic : https://www.epicgames.com/store/p/deathloop--original-game-soundtrack

Steam : https://store.steampowered.com/agecheck/app/1822570/