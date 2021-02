Deathloop : un nouveau trailer "Déjà-Vu" sorti tout droit du State of Play

Il aura donc fallu attendre le State of Play du 25 février 2021 pour que Deathloop sorte de son silence. Il faut dire que le jeu de Bethesda Softworks et du studio français Arkane n'avait pas donné signe de vie depuis septembre 2020, date à laquelle on avait eu droit à un trailer de 3 minutes truffés d'assassinats en tous genres. Cette fois-ci, ces images de gameplay capturées sur PlayStation 5 présentent l'une des nombreuses fois où Colt affronte Frank Spicer “Le Baratineur” et son équipe. Ce qu'il faut savoir, c'est que Frank et les autres Visionnaires feront tout ce qu'ils peuvent pour protéger l'intégralité de la boucle temporelle et empêcher Colt de s'enfuir de l'île de Blackreef. Oui, dit comme ça, Deathloop est un jeu dont le concept a l'air bien bizarre, et c'est d'autant plus vrai quand on apprend que le joueur se retrouve coincé dans une boucle temporelle, avec ce objectif de tuer 8 cibles différentes. Afin de donner une tonalité encore plus atypique au jeu, le trailer est accompagnée d'une nouvelle chanson originale, Déjà-Vu, qui associe une mélodie inspirée des films d'espionnage classiques des années 60 aux thèmes particuliers de l'île de Blackreef. Déjà-Vu a été écrit par Sencit Music en collaboration avec l'artiste FJØRA. Ça attise la curiosité.La sortie de Deathloop est calée aue 21 mai 2021 sur PC et PS5.