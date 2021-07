Deathloop : 10 min de gameplay en VF pour mieux comprendre le concept

Le programme du State of Play du 8 juillet 2021 était particulièrement chargé. Car parmi les jeux qui ont retenu notre attention, on peut compter sur Deathloop, la dernière exclu PlayStation de Bethesda, développé par les Français d'Arkane Lyon. Il s'agit d'un FPS dans lequel on incarne Colt, un gars coincé dans une boucle temporelle et qui doit inlassablement revivre la même journée à chaque fois qu'il meurt. Ces quasi 10 min de gameplay, doublées en VF qui plus est, a pour objectif de mieux expliquer le concept de Die & Retry, avec cette aspect narratif en plus. L'idée cette fois-ci, c'est de nous montrer comment appréhender plusieurs situations, sachant que l'objectif présent est d'éliminer Aleksis Dorsey, connu aussi sous l'appellation "Le Loup" ; sans doute à cause de son masque. Il est l'un des 8 visionnaires de l'île de Blackreef que Colt doit abattre en moins de 24h pour espérer sortir de cette time loop. La petite complication, c'est que parmi les 8 visionnaires, Julianna va prendre en chasse notre héros, afin de l'empêcher d'atteindre ses objectifs. En plus des armes à feu, Colt dispose aussi de pouvoirs qui rappellent les précédents jeux du studio, mais aussi un certain BioShock qui avait introduit ce gameplay ambidextre pour la première fois en 2007. La sortie de Deathloop est calée au 14 septembre prochain sur PC et PS5.