Deathloop : une nouvelle vidéo consacrée aux armes, il y en a pour tous les goûts

Deathloop refait surface à travers une toute nouvelle vidéo généreusement offerte par Game Informer. En effet, nos confrères ont eu l'occasion d'approcher d'un peu plus près le FPS d'Arkane Studios, et donc de s'amuser avec quelques-unes des armes du jeu. Si l'on aura la possibilité de planter nos adversaires sans aucun scrupule grâce à la machette, le bon vieux fusil à pompe (Heritage Gun) sera de la partie pour infliger un maximum de dégâts à mi-distance. Naturellement, le fusil à lunette (Sepulchra Breteira) n'a pas été oublié pour coller un headshot avec une extrême précision.On note aussi la présence d'un pistolet à clou (PT-6 'Spiker') pour éliminer les ennemis en toute discrétion, et du Tribunal qui semble être une arme de poing on ne peut plus classique. On vous laisse regarder tout ça en rappelant que la sortie de Deathloop est programmée pour le 21 mai prochain sur PC et PS5, et que malgré le rachat de Bethesda Softworks par Microsoft, le jeu devrait bien rester exclusif à la console de Sony Interactive Entertainment pendant un an.