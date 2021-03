Deathloop : Microsoft rappelle qu'il ne brisera pas l'exclusivité accordée à la PS5

Forcément, maintenant que Bethesda Softworks fait partie de la galaxie Microsoft, on se demande si certains accords conclus dans le passé vont être remis en cause. Par exemple, l'exclusivité dealée avec la PS5 pour Deathloop va-t-elle finalement sauter au profit des consoles Xbox ? Eh bien, il semblerait que Phil Spencer (le patron de la branche Xbox) tienne parole (il s'était déjà exprimé sur le sujet il y a quelques mois). En tout cas, c'est ce qu'a fait comprendre un représentant de Bethesda Softworks à nos confrères de Game Informer (relayés par Video Games Chronicle )."Le rachat n'a aucunement impacté le développement de Deathloop qui se poursuit de façon quotidienne, peut-on lire. Le jeu reste une exclusivité PS5 pour ce qui est des consoles, et sortira également sur PC." Pas de panique pour ceux qui possèdent une console Xbox malgré tout, puisque l'on rappelle que cette exclusivité n'est que temporaire. En effet, il y a de fortes chances que Deathloop sorte sur les machines concurrentes un an après sa commercialisation sur PS5. D'ailleurs, Sony Interactive Entertainment l'avait déjà mentionné dans un trailer diffusé en décembre dernier Faisait lui aussi l'objet d'une exclusivité temporaire sur PS5, GhostWire : Tokyo (le nouveau jeu de Shinji Mikami, le papa de Resident Evil) devrait probablement suivre le même chemin.