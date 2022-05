Sorti le 14 septembre 2021, Deathloop est un jeu multi-récompensé et qui fait la fierté du studio Arkane Lyon, les créateurs également de Dishonored. En attendant de connaître un jour les chiffres de ventes, le jeu continue de s'enrichir en contenu et depuis quelques jours, la mise à jour #3 a été déployée apportant le mode Photo et plusieurs options d'accessibilité demandées par la communauté. Tout est d'ailleurs présenté en vidéo concernant le mode Photo qui va permettre de réaliser les plus beaux clichés et les partages au monde entier. Concernant les options d'accessibilité, voici les nouvelles catégories :

- Des paramètres pour augmenter ou réduire la difficulté des combats, mais aussi le nombre de reprises et la vitesse de jeu

- Une personnalisation de l'ATH et de l'IU

- Une meilleure navigation dans les menus