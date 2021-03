Deathloop : vous n'avez rien compris au concept de boucle temporelle ? Une vidéo qui explique tout

Dinga Bakaba, s'est à nouveau exprimé sur le concept du jeu et cette fameuse mécanique de la boucle temporelle. On apprend que le héros, Colt, va systématiquement se réveiller sur l'île de Blackreef où il a pour mission d'assassiner 8 cibles en moins d'une journée. Si le joueur a la possibilité d'abattre ses cibles dans n'importe quel ordre, ces dernières évoluent dans 4 quartiers différents de l'île, avec en plus des périodes temporelles qui se découpent comme suit : matin, midi, après-midi, nuit.





Quelques jours à peine après son apparition - furtive mais remarquée - lors du State of Play de Sony, Deathloop est d'ores et déjà sous le feu des projecteurs avec une nouvelle vidéo postée par les créateurs d'Arkane Lyon. C'est en effet via le IGN Fan Fest 2021 (qui s'est déroulé il y a quelques jours) que le game director du jeu,Le concept du jeu étant de recommencer systématiquement la même boucle, c'est en répétant les choses que l'on va emmagasiner de la connaissance et ainsi évoluer dans la journée, sachant que Colt pourra compter sur des pouvoirs pour se faciliter la tâche. Dans la vidéo de Arkane Lyon, on nous martèle sans cesse que le temps est de notre côté, et que la mort n'est que le début. Ce qui signifie qu'il va falloir être patient et rigoureux pour visualiser toutes les possibilités pour sortir de cette journée sans fin. Réponse le 21 mai 2021, date de sortie du jeu sur PC et PS5.