DeathLoop : le FPS d'Arkhane (Dishonored) repoussé à 2021 à cause du coronavirus

Parmi les jeux qui ont tapé dans l'œil de bien des gens lors du reveal PS5, DeathLoop y figure sans mal : le FPS complètement dément au gameplay unique d'Arkhane Studios, les papas de Dishonored, devait sortir cette année en exclusivité sur PlayStation 5 et PC. Seulement voilà, comme chacun le sait, 2020 n'est pas une année très clémente et: s'excusant platement lors d'un communiqué, la société française en profite également pour se justifier., est-il dit sur Twitter Malgré la déception, tâchons de garder la tête sur les épaules : il s'agit là d'un mal pour un bien et comme l'a déclaré également la firme, la santé des effectifs est une priorité. À l'aube d'une deuxième vague de contamination qui commence à sérieusement s'intensifier, on ne peut que leur donner raison...