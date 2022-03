Dead Space Remake : l'ambiance sonore détaillée dans un stream et une sortie en 2023

Comme l'avaient annoncé le compte Twitter du jeu il y a quelques jours, les développeurs de EA Motive ont organisé un livestream pour donner des nouvelles du remake de Dead Space. Pendant 50 minutes, Philippe Ducharme (Senior Producer), Roman Campos-Oriala (Creative Director) et Olivier Asselin (Audio Director) se sont réunis pour nous parler essentiellement de l'ambiance sonore de cette nouvelle version et quelles sont les nouveautés qui ont été apportées avec ce remake. Bien sûr, avant de rentrer en profondeur dans leurs différents travaux, il a été précisé que les images de gameplay qu'on allait voir dans ce stream étaient en work in progress, que rien n'est définitif, qu'il ne faut donc pas s'attarder dessus et qu'il y a des chances pour que le rendu final soit nettement plus probant. L'idée pour les développeurs est de communiquer en amont avec les joueurs et la communauté pour avoir leur feedback et leur montrer ce qui a été fait depuis le départ. D'ailleurs, si les choses se déroulent sans accroc, EA Motive estime sortir de Dead Space Remake au début de l'année 2023.



En attendant, c'est une grosse vidéo qui passe en revue tout ce qui est occlusion sonore, spatialisation, réverbération et tout le sound design des armes qui ont été grandement amélioré. D'ailleurs, histoire de mesurer le chemin parcouru entre le jeu original de 2008 et celui qui va arriver en 2023, des comparatifs ont été effectués regulièrement pour comprendre cette immersion nouvelle et plus poussée. Tout cela a été rendu possible grâce au déplacement du son dans l'espace et sa façon de "rebondir" sur les environnements, ce qui donne un rendu plus réaliste. D'ailleurs, si le son des armes occupe une place importante dans ce stream, on a aussi vu que la respiration et le rythme cardiaque d'Isaac Clarke ont été eux aussi retravaillés pour appuyer cette sensation de flippe et d'horreur. Là aussi, pour rendre les effets plus immersifs, un système baptisé A.L.I.V.E. a été développé pour que l'état physique et psychique de notre personnage soit pris en compte. On le ressent d'ailleurs lorsque Isaac se met à parler, son intonation ne sera pas la même en fonction de ce qui se passe à l'écran. Si jamais il a couru, alors il sera essoufflé, tandis que s'il a été surpris par une attaque ou un fait type jumpscare, il faudra s'attendre à une voix trembolante. Insane, n'est-ce pas ? Le tout est visible dans cette vidéo ci-après :