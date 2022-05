Dead Space Remake : de nouveaux extraits de gameplay et surtout, une date de sortie

Deux mois pile poil après nous avoir présenté l'ambiance sonore du prochain Dead Space Remake, les équipes de Motives Studios sont de retour pour un nouveau livestream qui a été pas mal commenté en cette fin de journée du 12 mai 2022. Et pour cause, les travaux autour du jeu sont plutôt bien avancés, au point que la date de sortie du 27 janvier 2023 a été lâchée. Il reste donc 10 mois aux développeurs pour terminer cette restauration complète d'un jeu considéré comme culte, mais qui n'avait pas eu le succès commercial qu'il méritait à l'époque de sa prime sortie. 2023 sera-t-elle l'année de la revanche ? En attendant d'en avoir le coeur net, on peut contempler une petite séquence de gameplay en pré-alpha, ce qui signifie que ce n'est pas le réssultat final que l'on a sous les yeux. Pour profiter du trailer de gameplay optimisé, il faudra attendre Halloween prochain. En attendant, il y a des détails sur les modèles 3D des personnages, sur les effets lumineux, les effets visuels et quelques détails techniques supplémentaires. Le livestream a duré près de 1h30 environ.