Dead Space Remake : après des mois de silence, le jeu va enfin nous montrer du gameplay

On était au courant depuis septembre 2021, le remake de Dead Space allait attendre le moment propice en 2022 pour enfin dévoiler quelque chose de concret. Si on a eu un premier trailer pour poser l'ambiance, les équipes en charge de cette restauration complète n'a pas encore dévoilé du gameplay à proprement parler. Il y a bien eu un livestream pour nous montrer des images work in progress, mais pas de quoi souiller son slip. Dans tous les cas, l'équipe en charge du développement chez EA Motive fait monter la sauce et donne rendez-vous aux joueurs le vendredi 11 mars à 19h pétantes pour enfin nous montrer un aspect bien précis du jeu. Peut-on s'attendre à un focus sur les nouveaux graphismes, avec ce moteur 3D flambant neuf ? Ou alors aux ajoutés apportés au gameplay pour qu'il s'adapte aux canons de 2022 ? Le mystère reste entier, mais on sera sur le qui-vive pour vous relayer les informations.