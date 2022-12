Dead Island 2 : un rendez-vous est donné pour un showcase spécial avec des surprises

Il y a 3 semaines, Dead Island 2 faisait tristement la une des journaux avec un nouveau report, le trouze millième, et une nouvelle date de sortie : le 28 avril 2023. Si les développeurs ont conscience que leur jeu est devenu une arlésienne pour les yeux des joueurs, ils ont cependant bien l'intention de faire du bruit avant son arrivée l'année prochaine. Aussi, on apprend que Deep Silver et Dambuster Studios prépare un showcase spécial autour de Dead Island 2, répondant au nom de "Another Day in HELL-A" (vous noterez le jeu de mot avec "L.A.") et qui aura lieu le 6 décembre 2022 à 21 heures pétantes sur Twitch. Le programme est d'ores et déjà annoncé, avec un film en live action, de nouvelles informations ainsi que des images de gameplay inédites. Rendez-vous est pris et tout se passera ici : Twitch.tv/DeepSilver.

La sortie de Dead Island 2 est fixée au 28 avril 2023 sur PC, PS5, Xbox Sries, PS4 et Xbox One.