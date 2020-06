Days of Thunder NES : une adaptation du film avec Tom Cruise refait surface 30 ans après, la vidéo

Lorsque le développeur Chris Oberth est décédé en 2012 à l'âge de 59 ans, il a laissé derrière lui de nombreux jeux tels que Phasor Zap, Anteater, Ardy the Aaedvark et Indiana Jones et le Temple Maudit, mais aussi des projets inédits. Une fois le deuil passé, ses héritiers ont confié ses milliers de disquettes et de CD-Roms à la fondation "The Videogame History Foundation" qui a commencé à récupérer toutes les données, afin de la classer et de les archiver de manière adéquate, afin de préserver cette mémoire du jeu vidéo. La surprise des membres de la fondation a été de trouver un titre totalement inédit sur 21 des disquettes du défunt développeur.

Appelé Days of Thunder, ce jeu devait être l'adaptation vidéoludique du film éponyme de Tom Scott, sorti en 1990 avec Tom Cruise dans le rôle principal. Prévu pour être édité par Mindscape sur la NES, le jeu a finalement été annulé, avant que l'entreprise ne décide de sortir une seconde version développée par Beam Software. De manière assez dingue, tous les éléments de ce jeu inédit étaient encore présents, et en bonne condition sur les disquettes, ce qui a permis à la fondation de compiler le tout et d'y jouer, comme on peut le voir dans cette vidéo. Sachez que la Videogames History Foundation devrait mettre le code source à la disposition du public, tandis qu'un projet assez fou vise à commercialiser ce titre sur des cartouches NES, les bénéfices allant à la famille du défunt.