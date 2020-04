Days Gone : l'exclu PS4 célèbre son 1er anniversaire, la suite en développement sur PS5 ?

A year ago, players took their first ride on the Broken Road.



Thanks for sharing all the great memories you’ve had in #DaysGone and amazing photo mode screenshots! We love all of you! 💕🏍️ pic.twitter.com/tFohFefdcy — Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) 26 avril 2020

" D'ailleurs, deux offres d'emploi ( Senior Staff Technical Artist et Senior Audio Programmer ) ont été repérées récemment sur le site de Sony Interactive Entertainment. Days Gone 2 sur PS5, ça vous dirait ?

On aurait tendance à l'oublier avec la période de confinement, mais ça fait un an que Days Gone est sorti en exclusivité sur PS4. Pour marquer le coup, les développeurs ont dévoilé une infographie sur Twitter qui permet de mesurer les actions menées par les joueurs depuis le 26 avril 2019. Ainsi, on apprend qu'ils ont passé plus de 200 millions d'heures à incarner le héros Deacon St. John, et qu'un million de photos ont été prises - 600 000 utilisateurs sont passés par le mode "Avancé".Par ailleurs, il est indiqué que 45 millions de Hordes ont été supprimées, 32 millions de nids nettoyés, 30 millions de camps d'embuscade neutralisés, et 30 millions de checkpoints NERO visités. Tout ça a permis de débloquer une centaine de millions de Trophées. Concernant la moto, plus de 8 milliards de crédits ont été dépensés pour la réparer/améliorer, tandis que les joueurs ont pris le temps de relever 12,5 millions de défis. Bref, même si Days Gone n'est pas le jeu de l'année, il jouit d'une certaine cote de popularité qui, pourquoi pas, pourrait pousser Bend Studio à se lancer dans une suite.La série est une véritable passion à nos yeux, elle représente ce que nous avons toujours voulu faireC'est un univers dans lequel nous souhaitons insuffler encore plus de vie et explorer plein d'autres endroits. Nous verrons bien.