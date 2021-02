Days Gone : on découvre des images de la version PC, et les configurations

La liste des "exclusivités" PlayStation qui débarquent sur PC continue de s'étendre, avec Days Gone qui va s'inviter bientôt sur Steam. On découvre d'ailleurs les différentes configurations dont il faudra disposer pour profiter du jeu. Sans surprise, le titre de Bend Studio va profiter de son arrivée sur cette nouvelle plateforme pour se parer de nouvelles options graphiques, dont le support pour les écrans larges, un framerate débloqué, et des graphismes améliorés (Champ de vision, détails plus riches, etc...). La bonne nouvelle, c'est que comme le hardware PS4 est diablement daté, il n'y aura pas besoin d'avoir une machine de guerre pour profiter de Days Gone. Enfin, on découvre aussi une poignée de nouvelles images tirées de la version PC du jeu. Rappelons que Days Gone arrivera au printemps 2021 sans plus de précisions.

CONFIGURATION MINIMUM

Système d'exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel Core i5-2500K ou AMD FX-6300

RAM : 8Go

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 780 ou AMD Radeon R9 290

DirectX : Version 11

Stockage : 70 Go disponibles

Bend Studio précise qu'un SSD et 16 Go de RAM sont fortement recommandés.

CONFIGURATION RECOMMANDÉE

Système d'exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel Core i7-4770K ou AMD Ryzen 5 1500X

RAM : 16 Go

Carte Graphique : Nvidia GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580

Stockage : 70 Go disponibles

Bend Studio précise qu'un SSD est recommandé.